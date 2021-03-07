9 марта председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Бочарниковым. Во встрече приняли участие сотрудники соответствующих структур комитета и советник по таможенным вопросам Посольства Российской Федерации в Азербайджане Георгий Песчанских. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев рассказал об отношениях добрососедства и плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, отметил особую роль глав государств двух стран в развитии связей. Было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество нашло свое отражение и в деятельности таможенных органов, была продемонстрирована взаимная поддержка на встречах и мероприятиях как международного, так и регионального уровня.

Отметив постоянный рост торгового оборота между двумя странами, Сафар Мехтиев отметил, что таможенные органы также вносят важный вклад в эту сферу. Отметив, что между таможенными органами двух стран подписаны важные документы, в частности, в области взаимного обмена информацией, усиления таможенного сотрудничества, председатель комитета отметил, что для реализации поставленных задач предпринимаются оперативные и эффективные шаги. Сафар Мехтиев также выразил надежду на рост торгового оборота между двумя странами в текущем году и дальнейшее развитие связей.

Проинформировав гостей о реформах президента Ильхама Алиева, осуществляемых в таможенной системе, председатель комитета отметил, что за счет введенных новшеств была обеспечена прозрачность, в несколько раз увеличены средства, выплачиваемые в государственный бюджет, достигнуты важные успехи в борьбе с контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотических средств.

Выразив надежду на то, что таможенный пост «Ханоба», построенный на азербайджано - российской границе, будет сдан в эксплуатацию до конца года, Сафар Мехтиев отметил, что тем самым ускорятся процессы перехода границы между двумя странами, увеличатся объемы транзитных перевозок, создадут благоприятные условия для более легкого и беспрепятственного осуществления международной торговли.