Манукян призвал сторонников перекрыть все входы и выходы в парламент Армении

Кандидат в премьер-министры Армении от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян призвал сторонников перекрыть все входы и выходы парламента Армении. Об этом он сказал в ходе митинга во вторник, 9 марта, сообщает Sputnik-Armenia.

"Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание", - сказал Манукян.

Он отметил, что им нужно, чтобы каждую ночь здесь были от 200 до 300 людей, которые защищали бы собравшихся, палатки. По его словам, блокирование здания Национального собрания станет ответом оппозиции на происходящее.

Манукян отметил, что НС соберется тогда, когда он будет готов принять решение, "устраивающее народ и государство".