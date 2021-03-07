Глава МИД Венгрии летит в Баку
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет в Азербайджан с рабочим визитом.
Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД Азербайджана.
Было отмечено, что визит состоится завтра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет в Азербайджан с рабочим визитом.
Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД Азербайджана.
Было отмечено, что визит состоится завтра.
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