Бинагади снова лидер по больным коронавирусом

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском, Хатаинском и Ясамальском районах.

Согласно информации, 15 процентов заразившихся в столице приходятся на Бинагадинский, 13,1 процентов - на Хатаинский и 12,2 процентов - на Ясамальский районы.

В Сабунчинском районе было зарегистрировано 10,8 процентов случаев заражения, 7,8 процентов в Насиминском и 8,2 процентов в Наримановском районах. Также 7,0 процентов случаев заражения приходятся на Низаминский, 6,9 процентов - на Хазарский, 5,3 процентов - на Гарадагский и 5 процентов - на Сабаильский районы.

Меньше всего случаев заражения по городу Баку было выявлено в Пираллахинском районе.