Гурбан Гурбанов обыграл Рашада Садыхова и вновь догнал «Нефтчи»

В центральном матче тура занимающая 3-е место «Зиря» принимала «Карабах». Со счетом 2:0 победила команда Гурбана Гурбанова. Уже на 3-й минуте Хайме Ромеро вывел гостей вперед. Второй гол на 32-й минуте забил Патрик Андраде.

Одержав победу, «Карабах» вновь сравнялся с «Нефтчи» по очкам. У обеих команд по 39 баллов. «Зиря», возглавляемая Рашадом Садыховым, несмотря на поражение, все еще уверенно занимает 3-ю строчку, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

В другом матче дня в Габале местная одноименная команда сыграла вничью 1:1 с «Сабаилом». На гол футболиста бакинской команды Амиля Юнанова (57-я минута) хозяева ответили мячом Рафаэля Утрига (78-я). Обе команды доигрывали матч в неполных составах. На 67-й минуте был удален футболист «Сабаила» Руслан Гаджиев, а на 88-й – игрок «Габалы» Руфат Ахмедов.

Напомним результаты двух вчерашних матчей: «Сабах» - «Сумгаит» - 1:1, «Нефтчи» - «Кешля» - 3:1.

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 39 очков (19 матчей)

2. «Карабах» - 39 (19)

3. «Зиря» - 29 (19)

4. «Сумгаит» - 25 (19)

5. «Габала» - 22 (19)

6. «Сабаил» - 18 (19)

7. «Кешля» - 16 (19)

8. «Сабах» - 16 (19).