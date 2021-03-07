Пашинян выиграл: президент сдал начальника Генштаба

Администрации президента Армении Армена Саркисяна сообщила, что вопрос об освобождении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна находится в компетенции премьер-министра Никола Пашиняна как с точки зрения юридических процедур, так и с точки зрения конституционной ответственности и политических последствий, сообщает «Спутник-Армения» в своем телеграм-канале.

По словам президента Армении, приоритетом для него является «обеспечение безопасности и стабильности страны, решение проблем армии».

Внутриполитический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера. Глава правительства повторно отправил документ президенту. По закону, Гаспарян до 9 марта продолжает исполнять свои обязанности в качестве главы Генштаба.