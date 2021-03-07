Уделяется особое внимание расширению существующих связей и сотрудничества с Германией в области труда, занятости, социальной защиты, а также внедрению технологий реабилитации нового поколения в Азербайджане. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом заявил министр Сахиль Бабаев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Азербайджанской Республике Вольфгангом Манигом.

Говоря об исторической победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр отметил освобождение наших территорий от армянской оккупации, начатые на разрушенных территориях большие восстановительные работы. Информируя посла о социальных реформах, проводимых в нашей стране, С.Бабаев рассказал о сотрудничестве с Германией в социальной сфере.

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты и федеральным Министерством труда и социальных вопросов ФРГ был подписан еще в 2008 году. Поэтому для развития двусторонних связей желательно обновление и расширение договорно-правовой базы.

Министр довел до внимания, что по поручению главы государства в нашей стране в сотрудничестве с немецкой компанией Ottobok SE &Co создан цех по изготовлению высокотехнологичных протезов. С декабря прошлого года началось обеспечение наших ветеранов современными электронными протезами. В целом, в стране уделяется особое внимание внедрению реабилитационных технологий нового поколения.