Министр Бабаев и посол Германии обсудили сотрудничество в социальной сфере фото
Уделяется особое внимание расширению существующих связей и сотрудничества с Германией в области труда, занятости, социальной защиты, а также внедрению технологий реабилитации нового поколения в Азербайджане. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом заявил министр Сахиль Бабаев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Азербайджанской Республике Вольфгангом Манигом.
Говоря об исторической победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр отметил освобождение наших территорий от армянской оккупации, начатые на разрушенных территориях большие восстановительные работы. Информируя посла о социальных реформах, проводимых в нашей стране, С.Бабаев рассказал о сотрудничестве с Германией в социальной сфере.
Он отметил, что меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты и федеральным Министерством труда и социальных вопросов ФРГ был подписан еще в 2008 году. Поэтому для развития двусторонних связей желательно обновление и расширение договорно-правовой базы.
Министр довел до внимания, что по поручению главы государства в нашей стране в сотрудничестве с немецкой компанией Ottobok SE &Co создан цех по изготовлению высокотехнологичных протезов. С декабря прошлого года началось обеспечение наших ветеранов современными электронными протезами. В целом, в стране уделяется особое внимание внедрению реабилитационных технологий нового поколения.
Посол Германии выразил удовлетворение постоянным развитием связей между нашими странами.
На встрече говорилось о сотрудничестве в рамках проекта, реализуемого Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Было отмечено, что продолжаются обсуждения, связанные с установлением сотрудничества с Германо-азербайджанской Внешнеторговой палатой в области профессиональной подготовки и принятием совместных мер в этой области. На встрече состоялся обмен мнениями по поводу сотрудничества в сферах внедрения реабилитационных технологий нового поколения, трудоустройства, организации активных мероприятий по трудоустройству, профессиональной подготовке.