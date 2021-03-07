Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении

Компания рекомендует поставить iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari может привести к выполнению произвольного кода, поясняют эксперты.

Apple пока не приводит никаких дополнительных сведений. Это необходимо для того, чтобы исправить уязвимость в телефонах пользователей до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.

В статье отмечается, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.

"Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код", — уточнил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.

Он добавил, что для этого требуется взаимодействие с пользователем. Это означает, что владельцу iPhone придется что-то загрузить на него. При этом злоумышленники сами могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент.

Кард в связи с этим посоветовал поскорее обновить свой гаджет до iOS 14.4.1.