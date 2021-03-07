К зданию парламента Армении стягивают силы безопасности

На проспект Баграмяна и улицу Демирчяна в Ереване в постоянном режиме пребывают новые полицейские силы. Здесь требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиционеры установили палатки, тем самым перекрыв вход в здание парламента республики, сообщает «Новости Армении».

«У стражей порядка щиты, каски и они пытаются рядами шаг за шагом продвигаться вперед. Создается впечатление, что тем самым полицейские пытаются открыть улицу. Граждане на их действия откликаются свистами и скандированием «позор»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас все входы в здание парламента перекрыты. Напомним, что во время митинга 9 марта на проспекте Баграмяна в Ереване кандидат в премьер-министры Армении от «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян призвал присутствующих перекрыть входы в здание Национального Собрания республики, чтобы депутаты не смогли войти внутрь помещения. После его слов участники митинга направились к входам в НС. Полицейские не смогли пресечь их действия.