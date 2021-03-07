Пилот выжил после крушения самолета и месяц скитался по джунглям

В Бразилии пилот выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний. Об этом пишет Daily Mail.

36-летний Антонио Сена (Antonia Sena) числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер (штат Пара) в соседний Альмейрим. Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.

В результате Сене пришлось 36 дней выживать в джунглях — спустя неделю после случившегося спасательные группы прекратили его поиски, так как им не удалось найти даже обломки самолета. Мужчина питался остатками провианта, которые он успел вынести с борта до пожара, а также птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти.

Через пять недель после авиакатастрофы летчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и помогли ему спастись. «Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых — это любовь, которую я испытываю к своей семье», — поделился Сена.