Индия намерена закупить у США 30 беспилотников

Власти Индии намерены закупить у США за $3 млрд 30 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Predator. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По словам его источников из числа официальных лиц, власти Индии одобрят данное решение в следующем месяце. В публикации говорится, что в настоящее время Индия располагает только разведывательными беспилотниками. В оборонных ведомствах Индии и США пока не предоставили комментариев.

По оценке агентства, с помощью MQ-9B Predator индийская сторона, в частности, сможет более эффективно отслеживать перемещение китайских кораблей.

В материале говорится, что в прошлом году Индия арендовала у США два беспилотника MQ-9 Predator без вооружений.