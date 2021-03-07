Во Франции 11-летний мальчик угрожал отрезать голову мэру

Злоумышленником, угрожавшим отрезать голову мэра коммуны в окрестностях французского Лиона, оказался 11-летний мальчик, сообщает местное издание LyonMag.

Александр Венсанде, мэр коммуны Рийе-ля-Пап, 6 марта поместил в Facebook фотографию надписи на стене с угрозой отрезать ему голову и сжечь муниципалитет.

Полиция в тот же день сообщила, что по делу об угрожающих надписях "задержан с поличным один из подозреваемых". Его возраст не сообщался.

О том, что задержанным оказался 11-летний мальчик, стало известно во вторник после заявления прокурора Лиона Николя Жаке. "В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних", - говорится в коммюнике. Поиски остальных участников группы, оставлявшей угрожающие надписи, продолжаются.