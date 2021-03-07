Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 21:20

В большинстве стран мира число заболевших и умерших от коронавируса начало, хотя и медленно, сокращаться. Но в одном государстве - Бразилии пандемия наоборот расправила свои смертельные крылья. Более того, найденный в зоне Амазонки новый штамм вируса, получивший название P.1 угрожает не только жителям Бразилии - он уже обнаружен в 20 государствах Латинской Америки и в США. Этот штамм - самая большая опасность для всего мира, предупреждают бразильские ученые. Предварительные исследования показывают, что новый штамм, обнаруженный в городе Манаус, столице бразильского штата Амазонас, не только значительно более заразный, чем все остальные, но он еще и поражает людей, уже переболевших коронавирусом. И в этом отношении он намного опаснее британского, южноафриканского и нигерийского штаммов.

В стане американских эпидемиологов тревога. «Слушайте меня внимательно, - говорит Рошель Валенски, директор Центра США по контролю и предупреждению заболеваний. - Если мы не отнесемся внимательно к бразильском штамму, мы потеряем все, чего добились за год в борьбе против пандемии». Бразилия занимает второе место в мире после США (иногда она переходит на третье место, уступая Индии) по числу зараженных - там Covid поразил более 11 миллионов человек, вызвав смерть более 266 тысяч. Большая часть из них зарегистрирована в бразильских мегаполисах. Но сейчас все внимание приковано к тропическом штату Амазонас. Там только за январь погибло людей больше, чем за весь 2020 год. Ученые пока не нашли ответа на вопрос, с чем это связано. Сейчас штамм P.1 обнаружен у 91 процента зараженных людей в Манаусе. Местный маркетолог 39-летний Тони Макин, пишет газета New York Times, говорит, что от коронавируса умерли его дедушка, дядя, две тети и двоюродная сестра и теперь он одновременно должен искать койки в больницах, имеющих аппараты искусственной вентиляции легких и места на кладбищах. Но в тропическом штате уже нет ни тех, ни других. Что же произошло в крупнейшей стране Латинской Америки? В начале пандемии год назад коронавирус накрыл столицы штатов, а затем стал постепенно распространяться на сельские районы. И оттуда, где система здравоохранения крайне слаба, потекли десятки тысяч заболевших в города. Больницы оказались переполненными. Росту зараженных способствовали местные выборы, рождественские каникулы и карнавал в Рио, который никто не стал отменять.

«Через две недели в стране может наступить полный коллапс, - говорит Мигел Николесис, эпидемиолог из американского Duke University. - И это произойдет не только в Манаусе, но и в таком мегаполисе, одном из самых богатых в стране, как Сан-Паулу». Бразилия не так давно считалась самой образцовой среди развивающихся стран в том, что касается вакцинации населения. В 1980 году только за один день прививки от полиомиелита получили 17.5 миллиона детей. В 2010 году в течение четырех месяцев 89 миллионов человек были привиты от свиного гриппа. Более 70 миллионов бразильцев ежегодно прививаются от гриппа. Однако сейчас вакцину от коронавируса получили 5.8 миллиона бразильцев, что составляет лишь 2.6 процента от населения страны. Бразилия приобрела китайскую вакцину CoronaVac, но местные эксперты говорят, что она не столь эффективна против P.1, как против других штаммов. Кроме того, страна закупила 20 миллионов доз индийской вакцины, которая еще не прошла клинических испытаний. Лиджия Баия, профессор Федерального университета в Рио-де-Жанейро считает, что трагедия Бразилии заключается в том, что «сомнения победили разумные доводы, политиканство - науку». «Мы, ученые, проиграли», - говорит она. И бразильские ученые называют главного виновника случившегося. Это президент страны Жоар Болсонару. Он с самого начала недооценивал опасность пандемии, боролся против ношения масок и социального дистанцирования. «Нет никакого смысла сидеть дома», - сказал он в один из дней, когда в стране умерло 1452 жителя. Болсонару любил повторять, что Covid безвреден для детей, а для взрослых он как дождь, от которого намокают все, но заболевают лишь немногие. Наконец, он разрешил потратить огромные суммы из бюджета на покупку непроверенных вакцин, но в то же время отказался от приобретения в августе прошлого года 70 миллионов доз вакцины Pfizer, сославшись на то, что она будет поставлена лишь в декабре. «Мы не заинтересованы в этой вакцине», - заявил президент.