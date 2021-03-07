Армянская оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Демонстранты, перекрывшие входы в здание парламента Армении, готовы разблокировать их, если в законодательный орган прибудет премьер страны Никол Пашинян, чтобы заявить там о своей отставке и предстоящих досрочных парламентских выборах, сказал журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян, передает РИА Новости.

Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчяна, и установили там дополнительные палатки.

По словам Сагателяна, премьеру для назначения внеочередных выборов не нужно подписания меморандума с парламентской оппозицией, так как у его фракции "Мой шаг" есть большинство в парламенте.

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю, пусть завтра до 12.00 придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу. Но он не придет, это (повестка досрочных выборов – ред.) очередная ложь", - сказал Сагателян журналистам.

Он добавил, что протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.