В Кишиневе наша команда играла с национальной командой Молдовы и победила со счетом 5:3.

На 7-й минуте счет в матче открыл Хади Ахмади. На 23-й минуте Вассоура сделал счет 2:0 в пользу сборной Азербайджана. Еще через пять минут Рамиз Човдаров забил третий гол.

Хозяева свой первый гол забили на 31-й минуте – отличился Андриан Лашку. Четвертый мяч в ворота молдован влетел от ноги собственного же игрока. Автоголом «отметился» Юлиан Кожокару.

В оставшееся время команды забили еще три гола. У сборной Азербайджана вновь отличился Вассоура (37-я минута), а у Молдовы – Сергей Николайчук (36-я минута) и Виктор Негара (37-я минута).

Напомним, в трех первых матчах Азербайджан победил Словакию (4:1), Грецию (3:0) и Молдову (5:1).

С 12 очками наши футболисты уверенно занимают 1-е место в группе. В случае даже ничьи в следующем туре со Словакией Азербайджан гарантирует себе победу в группе и выход на Евро-2022.

Матч со Словакией состоится 8 апреля на выезде. А в последнем туре наша команда сыграет в Баку с Грецией. Эта встреча состоится 14 апреля.

Турнирное положение

1.Азербайджан – 12 очков, разница мячей 17-5 (4 матча)

2.Словакия – 7, 16-8 (4)

3.Молдова – 4, 11-15 (4)

4.Греция – 0, 1-17 (4).

Нынешний отборочный турнир впервые проходит в измененном формате. Если раньше участники группы все матчи проводили в одной стране в течение нескольких дней, то сейчас сборные играют как в большом футболе – с разъездами.

Всего на этой стадии 32 команды разделены на восемь групп. Победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места, напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Обладатель еще одной путевки на Евро определится по итогам матчей плей-офф, в которых сыграют оставшиеся две команды, занявшие в группах 2-е места.