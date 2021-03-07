Депутат Арман Бабаджанян о кризисе во взаимоотношениях Армении с США «всему виной российское господство»
«В конце прошлой недели стало известно о телефонном разговоре премьер-министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Помимо официального заявления, я получил другие важные детали разговора, которые подтверждают, что армяно-американские отношения в настоящее время находятся в состоянии кризиса» - говорится в заявлении депутата армянского парламента Армана Бабаджаняна. Об этом сообщает армянское издание «Аравот».
По словам депутата, в настоящее время армяно-американские отношения не имеют предметной повестки. Как США, так и Армения не выражают заинтересованности в стратегическом либо экономическом сотрудничестве, тем более сфере безопасности и обороноспособности.
А.Бабаджанян выражает уверенность, что поражение Армении во второй карабахской войне во многом произошло из-за неудачной внешней политики: «Сложившаяся ситуация должна была стать для Армении поводом пересмотреть свою внешнюю политику по всем направлениям, выстраивать наши отношения с миром через призму новых реалий. Армяно-американские отношения необходимо перезагрузить, в каком-то смысле начать с новой страницы. Но это возможно только в случае концептуального пересмотра нашей внешней политики, освобождения внешней политики от российского господства. Нам нужны союзники, новые, настоящие союзники по всему миру. После катастрофического поражения в войне с Азербайджаном, в условиях нового российско-турецкого миропорядка, установленного на Южном Кавказе, наш «стратегический» союз с Россией не позволяет устанавливать какие-либо отношения с новым союзником. Мы стали заложниками союза с Россией, сей союз стал тормозом для развития Армении, который еще больше ужесточается из-за недальновидной и пугающей политики нынешнего правительства Армении».