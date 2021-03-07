«В конце прошлой недели стало известно о телефонном разговоре премьер-министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Помимо официального заявления, я получил другие важные детали разговора, которые подтверждают, что армяно-американские отношения в настоящее время находятся в состоянии кризиса» - говорится в заявлении депутата армянского парламента Армана Бабаджаняна. Об этом сообщает армянское издание «Аравот».

По словам депутата, в настоящее время армяно-американские отношения не имеют предметной повестки. Как США, так и Армения не выражают заинтересованности в стратегическом либо экономическом сотрудничестве, тем более сфере безопасности и обороноспособности.