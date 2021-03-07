Салар Мамедов прославился своими работами в жанре батика и гобелена. Выдающийся мастер - один из немногих авторов известных работ в этом редком для Азербайджана декоративно-прикладном искусстве.

Сегодня, 9 марта, на 81-м году жизни скончался известный азербайджанский художник Салар Мамедов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на родственников С.Мамедова.

Художественное образование Салар Мамедов получил в Ленинграде, в 1966 после окончания вуза вернулся в Баку. Салар Мамедов долгое время преподавал в Государственном институте искусств. С 1980 по 1992 годы работал в художественном фонде Союза Художников Азербайджана, а затем преподавателем факультета изобразительного искусства в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Член Союза художников Азербайджана Салар Мамедов прославился своими работами и в жанре живописи и графики. Художник приобрел и известность портретиста. Так, им были написаны портреты Гаджи Зейналабдина Тагиева, Ататюрка, Бабека, Джаваншира, Мамед-Эмина Расулзаде, Шах Исмаила Хатаи, Низами…

С 1963 года Салар Мамедов принимал участие в международных выставках. Картины и работы азербайджанского художника выставлялись в США, Финляндии, Алжире, Польше, Чехословакии, в Прибалтике и республиках бывшего СССР.

Редакция haqqin.az приносит соболезнование родным и близким талантливого мастера. Allah rəhmət eləsin!