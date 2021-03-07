В исследованиях, проведенных на клетках, ученые проверили способность моноклональных антител (полученные в лаборатории одинаковые антитела, происходящие из одного лимфоцита), а также антитела, выделенные из плазмы инфицированных ранее людей до нейтрализации Covid-19, в том числе высоко заразных вариантов, происходящих в том числе из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

Об этом сообщила международная команда, руководимая специалистами из Washington University School of Medicine, что в американском городе St.Lous, на страницах издания Nature Medicine.

В новых исследованиях клеток ученые описали так называемые мононклональные антитела — своего рода «коктейль», который тормозит все мутации коронавируса. По мнению исследователей, эта так называемая микстура или смесь может стать важным инструментом контроля над пандемией Covid-19.

Как и до того, ученые обращают внимание на то, что большинство моноклональных антител, выработанных для противодействия SARS-Cov-2, показывали ограниченную эффективность, особенно, если речь идет о виде специфической мутации E484K, на так называемом, белке спайк-вируса.

Авторы новой публикации выяснили, что некоторые соединения антител, в том числе разработанные командой Vanderbilt University Medical Center, сохраняют полную или минимально уменьшенную эффективность в победе над различными видами вируса.

Вероятнее всего, это происходит потому, что они соединяются с белком спайк в другом месте, чем менее эффективные антитела.

Новое исследование показало также одновременно - явно ограниченное преодоление видов вируса с мутацией E484K антителами, присутствующим в плазме людей, зараженных вирусом ранее, или людей уже вакцинированных.

Этот результат подчеркивает важность работ над терапией, уничтожающей разные варианты коронавируса.

«Это исследование показывает важность рационально разработанных коктейлей из антител, таких, как разработанный нами», - говорит профессор Джеймс Кроу, директор Vanderbilt Vaccine Center. - Мы выбрали два антитела, чтобы создать микстуру, которая предотвратит распространение SARS-Cov-2. По счастью, эта работа, а также несколько других опубликованных исследований, показывают, что защита антителами, открытая нами, и тестированная нами в 6 разных клинических исследованиях в третьей фазе, должны охватывать все ныне угрожающие нам виды вируса», подчеркнул эксперт.

Как бы там ни было, новое исследование дает новые надежды всем нам в преодолении пандемии Covid-19 и противостоянии новым эпидемиологическим вызовам.