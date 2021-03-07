По дороге в Новханы погиб 7-летний гражданин Франции
На шоссе Сарай-Новханы в Апшеронском районе автомобиль марки Hyundai, управляемый Велиевой Тамеллой Эльданиз гызы 1982 года рождения, врезался в бетонное препятствие, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, от сильного удара машина перевернулась. В результате водитель Т.Велиева, пассажиры Раббаз Рафаэль Надим Сирли Карим 2014 года рождения и Раббаз Селин Мария Сирли Карим 2011 года рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти Раббаз Рафаэля Надим Сирли Карим не удалось.
Отмечается, что погибший и пострадавший пассажиры - граждане Франции.