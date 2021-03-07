Haqqin.az уже рассказывал о, мягко говоря, нездоровой конкуренции, развернувшейся среди производителей вакцин против C OVID -19. Выпускающие эти чрезвычайно необходимые сейчас препараты изощряются в рекламе, обнародуя все новые данные об эффективности именно их продукции. Так, разработчики и производители – компания AstraZeneca и университет Oxford, чья вакцина подвергается наибольшим нареканиям за побочные эффекты, распространили (пока неофициально) информацию, что их препарат с одноименным с производителем названием якобы весьма действенен даже против «бразильского» штамма коронавируса.

Reuters, сообщивший об этом, ссылается на свой источник среди университетских специалистов, ведущих исследования в этом направлении. Причем источник этого авторитетного информагентства «один из ученых, занимающихся проверкой устойчивости иммунитета у пациентов, привитых именно к «бразильскому» варианту инфекции». Ученый, правда, пожелал остаться анонимом.

В целом новость, конечно, обнадеживающая, и если это подтвердится, то не нужно будет искать вакцину нового поколения, чтобы преодолеть вирус, мутировавший в Бразилии.

Пока же распространение новой разновидности вируса очень тревожит и медиков, и население всего мира, так как «бразильский» штамм, по некоторым сведениям, провоцирует реакции организма подобно «южноафриканской» версии. Причем исследования показывали, что «африканский» к вакцине от AstraZeneca устойчив, проще говоря – толку от нее в этом случае никакого. Так что не исключено, что компания просто предпринимает шаги, чтобы реабилитироваться и повысить конкурентоспособность своей продукции.

А несколькими днями раньше появились публикации о том, что китайская вакцина Sinovac Biotech не может эффективно противостоять «бразильскому» варианту коронавируса, что показали исследования с использованием плазмы вакцинированных пациентов. Якобы препарат вступает в конфронтацию с этим патогеном. Правда ли это или происки конкурентов – неизвестно…

Ни AstraZeneca, ни Oxford University никак пока не комментируют «утечку информации» о новейших результатах своих разработок.

Отметим, что «бразильский» вариант пока в Европе встречается редко. В Великобритании до сих пор зафиксировано лишь 6 случаев заболевания от этого штамма. Однако никакой гарантии, что и эта разновидность коронавируса вскоре не расползется по миру, нет и быть не может.