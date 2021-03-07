В версиях Prestige и Executive машина имеет 19-дюймовые диски с пятью двойными спицами, покрашенными в серебряный или светло-серебряный цвет. А в версии Executive VIP смонтированы черные 20-дюймовые диски со спицами, напоминающими лопатки турбины.

В зависимости от версии комплектации на этом автомобиле установлены двухлинзовые адаптационные дорожные фары Bi-LED или однолинзовые рефлекторы Bi-LED с автоматическими дородными фарами. В обоих случаях внутренняя часть рефлекторов покрыта черным лаком. Фары для дневных поездок имеют форму буквы L и расположены вдоль капота.

Концерн Toyota презентовал второе поколение автомобилей Toyota Mirai на водороде. Его топливо, как утверждает производитель, не только не загрязняет, но еще и очищает воздух. Чтобы сразу указать все достоинство новой машины, назвали ее длинно и заковористо - Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).

Новейшие технологии все интенсивнее заменяют традиционные источники энергии – нефть, газ, уголь. Им на смены как альтернатива приходит водородное топливо. Haqqin.az не раз обращался к этой теме. В этот раз представляем новые данные о прогрессивном развитии этой сферы.

Эксперты обращают внимание, что цвет корпуса можно выбрать из широкой гаммы многослойных красок и лаков, в том числе Force Blue, который обеспечивает резкий контраст между отражаемым светом и тенями на всей внешней поверхности.

Модульная платформа GA-L базируется на конструкции рамы Lexus LS и дает возможность изменить Mirai с модели для 4 пассажиров с передним приводом на комфортный лимузин, где могут разместиться 5 человек.

Новая модель длиннее на 85 миллиметров, шире на 70, и имеет расстояние по оси на 140 миллиметров больше по сравнению с прежней модификацией. При этом высота была уменьшена на 65 миллиметров. А расстояние между колесами спереди и сзади увеличено соответственно на 75 и 60 миллиметров. Салон новой Mirai стал просторнее, а шасси автомобиля лучше сбалансировано.

На новой платформе нашлось место для третьего резервуара водорода, что, по задумке инженеров, увеличивает дальность пробега. В общей сложности там помещается 5,6 килограмма нового вида топлива, что на килограмм больше, чем было в предыдущей модели. В топливных элементах использованы полимеры в твердом виде, как и раньше. В новой версии самих топливных элементов стало меньше, их общая масса также уменьшена на 4 килограмма.

Повысилась и мощность — с 114 до 128 киловатт. Теперь двигатель может работать на полную мощь даже при температуре воздуха в 30 градусов Цельсия.

Все проведенные японскими специалистами работы по внедрению новшеств дали результат по ускорению автомобиля. Теперь набор скорости в 100 километров в час на Mirai происходит за 9 секунд. А максимальная скорость японской новинки — 175 километров в час. Причем эксперты уверяют, что рост мощности не привел к увеличению расхода водорода. Более того, эта модель более экономична, чем ее предшественница.

В двух версиях новых версиях Mirai расход водорода составляет, в зависимости от размера колес, соответственно 790 граммов и 890 граммов на 100 километров. Специалисты уверяют, что без дозаправки водородом автомашина может преодолеть 650 километров. Пополнение запаса водорода просто, и длится всего пять минут. И самое интересное: автомобиль оснащен инновационным каталитическим фильтром, встроенным в отверстия впуска воздуха, которые ведут к топливным элементам.

Фильтр из нетканого материала во время движения задерживает частички вредных веществ, в том числе двуокись серы, окись азота, твердые частицы атмосферных загрязнителей с диаметром 2,5 микрона и меньше. Такое оригинальное решение позволяет извлекать из окружающей среды от 90 до 100 процентов грязных частиц диаметром от 0 до 2,5 микрона из воздуха, всасываемого на пути к системе топливных элементов автомобиля. На это обратила внимание niezalezna.pl.

В любом случае, независимо от того, какая будет мощность и другие параметры у новых модификаций, Toyota убедительно доказывает, что водород вскоре прочно займет верхние позиции в сфере автомобилестроения.

Похоже, все идет к тому, что через пару десятилетий человечество будет воспринимать «зеленую» энергию во всех сферах жизнедеятельности как нечто само собой разумеющееся.