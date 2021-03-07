Так, промышленность Восточной Германии выпускала электрические будильники, электробритвы, часы, презрительно называемые советскими военными, расквартированными там, «штамповками». А еще в витринах магазинов можно было видеть игрушечные железные дороги в полном комплекте — мечту всех советских мальчишек.

Было даже ощущение настоящей жизни за границей, ведь даже программы телевидения удавалось ловить из ФРГ через ретрансляторы в Западном Берлине. Тем не менее во времена ГДР - Германской Демократической Республики власти коммунистического «форпоста» стремились доказать Западу и своим гражданам если не преимущества системы, то, во всяком случае, то хотя бы неких привлекательных брендов.

В 60-е годы прошлого века автор этих строк жил в Восточной Германии, в те времена еще социалистической и отделенной от Германии Западной. Хорошо помню многое из тогдашнего бытия на первой линии «железного занавеса». Конечно, наша повседневность отличалась от той, в которой существовали советские люди к востоку от Бреста.

Но настоящим символом ГДР были две марки автомобилей — малолитражка Trabant и седан под названием Wartburg. Если первый был аналогом советского «Запорожца», то второй своими характеристиками скорее напоминал «Москвич».

Trabant стал в те времена предметом насмешек: корпус из пластикового композита в качестве преимущества обеспечивал ему легкий вес, скорость развивал не бог весть какую, в то же время любое столкновение с более жестким препятствием приводило к практически неремонтируемому исходу.

После слома «Берлинской стены» многие восточные немцы бежали на запад именно на своих Traban, однако после устройства на новом месте жительства немедленно избавлялись от невзрачного авто и пересаживались на Volkswagen или даже на BMW.

Но вот прошли десятилетия, и в последние годы именно Trabant стал культовым и модным автомобилем на западе Германии. Поразительный факт: по данным журнала Automobilwoche только в 2020 году зарегистрировано более 1000 экземпляров Trabi, как его ласково прозвали немцы. А за последние 10 лет произведено уже 3 тысячи регистраций этой марки легковушки.

Это ж надо, всего каких-то 20 лет назад она являлась образцом «моторизованного стыда». Однако ушлые туристические агентства смекнули, что на социалистическом автокурьезе можно делать деньги. Появились предложения экскурсий по городу в салоне Trabant, а в центре Западного Берлина, неподалеку от бывшего «чек-пойнт Чарли», возник целый центр с ретро-автомобилями этой марки разных расцветок и моделей.

Владельцы таких авто, ностальгирующие по временам ГДР или просто любители оригинальничать в своих увлечениях, стали организовывать регулярные слеты «трабантовцев». И уже никого не удивляют объявления о поездке в рамках Trabi Safari или Trabant Berlin по культовым местам Восточного Берлина, где кое-где еще что-то напоминает о временах послевоенного социализма.

Прямо-таки феномен, но Trabant сегодня опережает по количеству автомашин с новыми номерами не что-нибудь, а фирму электромобилей Tesla Илона Маска. По данным того же журнала, по дорогам Германии сейчас ездит около 34 тысяч легковых автомашин бренда Tesla, но Trabant опережает конкурента на 4 тысячи.