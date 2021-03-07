Эрих Хонеккер отомстил Илону Маску наши заметки
В 60-е годы прошлого века автор этих строк жил в Восточной Германии, в те времена еще социалистической и отделенной от Германии Западной. Хорошо помню многое из тогдашнего бытия на первой линии «железного занавеса». Конечно, наша повседневность отличалась от той, в которой существовали советские люди к востоку от Бреста.
Было даже ощущение настоящей жизни за границей, ведь даже программы телевидения удавалось ловить из ФРГ через ретрансляторы в Западном Берлине. Тем не менее во времена ГДР - Германской Демократической Республики власти коммунистического «форпоста» стремились доказать Западу и своим гражданам если не преимущества системы, то, во всяком случае, то хотя бы неких привлекательных брендов.
Так, промышленность Восточной Германии выпускала электрические будильники, электробритвы, часы, презрительно называемые советскими военными, расквартированными там, «штамповками». А еще в витринах магазинов можно было видеть игрушечные железные дороги в полном комплекте — мечту всех советских мальчишек.
Но настоящим символом ГДР были две марки автомобилей — малолитражка Trabant и седан под названием Wartburg. Если первый был аналогом советского «Запорожца», то второй своими характеристиками скорее напоминал «Москвич».
Trabant стал в те времена предметом насмешек: корпус из пластикового композита в качестве преимущества обеспечивал ему легкий вес, скорость развивал не бог весть какую, в то же время любое столкновение с более жестким препятствием приводило к практически неремонтируемому исходу.
После слома «Берлинской стены» многие восточные немцы бежали на запад именно на своих Traban, однако после устройства на новом месте жительства немедленно избавлялись от невзрачного авто и пересаживались на Volkswagen или даже на BMW.
Но вот прошли десятилетия, и в последние годы именно Trabant стал культовым и модным автомобилем на западе Германии. Поразительный факт: по данным журнала Automobilwoche только в 2020 году зарегистрировано более 1000 экземпляров Trabi, как его ласково прозвали немцы. А за последние 10 лет произведено уже 3 тысячи регистраций этой марки легковушки.
Это ж надо, всего каких-то 20 лет назад она являлась образцом «моторизованного стыда». Однако ушлые туристические агентства смекнули, что на социалистическом автокурьезе можно делать деньги. Появились предложения экскурсий по городу в салоне Trabant, а в центре Западного Берлина, неподалеку от бывшего «чек-пойнт Чарли», возник целый центр с ретро-автомобилями этой марки разных расцветок и моделей.
Владельцы таких авто, ностальгирующие по временам ГДР или просто любители оригинальничать в своих увлечениях, стали организовывать регулярные слеты «трабантовцев». И уже никого не удивляют объявления о поездке в рамках Trabi Safari или Trabant Berlin по культовым местам Восточного Берлина, где кое-где еще что-то напоминает о временах послевоенного социализма.
Прямо-таки феномен, но Trabant сегодня опережает по количеству автомашин с новыми номерами не что-нибудь, а фирму электромобилей Tesla Илона Маска. По данным того же журнала, по дорогам Германии сейчас ездит около 34 тысяч легковых автомашин бренда Tesla, но Trabant опережает конкурента на 4 тысячи.
Эксперты считают, правда, что это последние всплески чуда, которое в некоторых странах Восточной Европы называли «месть Хонеккера» (Эрих Хонеккер — многолетний глава ГДР, при котором стали производить Trabant — авт.). Дело в том, что скоро в пригороде Берлина начнет работать завод по выпуску автомобилей Tesla. Потому статистика изменится быстро.
Но вот вопрос — будет ли у детища Илона Маска спустя годы такой престижный статус, как ныне у Trabant? Ответ, мне кажется, совершенно ясен. И он — отрицательный.