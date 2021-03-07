ВВС Турции нейтрализовали десятки террористов на севере Ирака

ВВС Турции в ходе воздушной операции в регионах Хакурк и Кандиль на севере Ирака нейтрализовали 25 террористов ПКК, заявил глава турецкого Миннацобороны Хулуси Акар в ходе визита в Бухарест, передает «Анадолу».

По его словам, среди ликвидированных боевиков - один из главарей группировки.

«Мы предупреждали, что террористическая организация ПКК не будет чувствовать себя спокойно нигде, в том числе и в Кандиле. Террористам больше некуда бежать», - заявил Акар.