А тут еще к постоянному напряжению от ожидания войны на тайваньцев свалилась новая беда – экологического свойства. На острове началась катастрофическая нехватка воды. Дело в том, что на остров пришла длительная и жестокая засуха, какой не наблюдалось уже почти 60 лет.

История непростых отношений Китая с Тайванем уходит в глубину веков, оставаясь весьма напряженными и сегодня. Пекин считает остров своей территорией, и в последнее десятилетие предпринимает усиленные меры для того, чтобы это воплотить в жизнь. Понятное дело, свою лепту в раздор, частенько переходящий в вооруженные стычки, вносят и вездесущие США. Только их поддержка Тайваня в вопросах обороны останавливает сегодня Пекин от силового захвата острова.

В 2020 году здесь выпало крайне мало осадков. Даже обычные для регионы тайфуны обходили остров стороной. Все это привело к тому, что у населения Тайваня начались перебои в поставках пресной воды.

Президент тайваньской Китайской Республики Цай Иньвен создала специальный антикризисный центр в связи с засухой, охватившей страну и призвала граждан страны к экономному расходованию воды. Вместе с тем она заверила население, что правительство сделает все, чтобы обеспечить живительной влагой промышленность страны и домашние хозяйства тайваньцев.

Однако ситуацию весьма осложняет то, что большие запасы воды стали скупать производители компьютерных микросхем, опасающиеся, что перебои в ее обеспечении могут помешать их бизнесу.

И это проблема отнюдь не одного Тайваня. В эпоху глобализации все в мире связано прочными цепями и цепочками. И связь между климатическим и бизнес-процессами, а конкретно между засухой на Тайване и окружающим миром абсолютно реальна.

К примеру, мировая автомобильная промышленность почувствовала это даже раньше, еще до тайваньского обезвоживания: в связи с торговой войной США и Китая начались проблемы с поставками чипов. Правда, Тайвань в результате этого получил преимущество в ситуации возникшего на рынке чипов дефицита и вырвался вперед в производстве и поставках в Америку и Германию. Спрос оказался высоким, и тайваньским компаниям пришлось даже наращивать свои мощности. Кстати, усиление мощности нескольких крупных предприятий тоже сказалось на нехватке воды – любое производство использует ее в колоссальных объемах.

Ну и когда положение усугубила засуха, «водная» ситуация на Тайване вышла из-под контроля - уровень водохранилищ в центральной и южной частях острова, где находятся самые крупные научно-производственные парки, опустился до 20 процентов.

Тайваньская водная корпорация (TSMC) выступила с тревожным заявлением, в котором констатируется факт — страна вступила в «самый тяжелый период». Министр экономики Ван Мэй-хуа пессимистично заметил, что правительство ждет худшего, и выразил надежду, что компании с пониманием подойдут к проблеме, сократив потребление воды хотя бы на 7-11 процентов.