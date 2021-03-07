Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:41

В последнее время эксперты часто говорят о грозящей США гиперинфляции и, как следствие, «перегреве» ведущей экономики мира. При этом власти страны проявляют сдержанность, но все это звучит как-то не убедительно. Казалось бы, какое до этого нам дело в далеком Азербайджане. Но каждая существенная перемена в этой стране неминуемо отражается на глобальной экономике в целом, поэтому это представляет большой интерес и для азербайджанского читателя. А все обстоит действительно не однозначно. Так, эксперты считают, что почти 2-триллионная поддержка экономики неминуемо приведет к разгону инфляции. Но министр финансов Джанет Йеллен заявляет, что экономике США «перегрев» не грозит. Она не ожидает нежелательных уровней инфляции. Мол, график восстановления экономики напоминает букву «К» - одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад. Да и триллионные вливания не приведут к разгону инфляции. Если пакет окажется инфляционным, есть инструменты для борьбы с этим. В то же время ранее процентная ставка по американским гособлигациям вернулась на допандемийные уровни, а биржи корректировались несколько дней на инфляционных опасениях. Но ФРС и минфин США заявляют, что инфляции опасаться не приходится.

В частности, глава ФРС Джером Пауэлл отмечает, что ее структура намерена сохранить инфляцию на уровне около 2% до полного восстановления рынка труда, хотя до этого ее уровень может достигать более высоких значений. И тоже рассчитывает использовать для этого имеющиеся инструменты. Но ожидания нового пакета поддержки экономики разгоняют инфляцию, а ее рост приведет к повышению процентных ставок по кредитам, лишив предприятия доступа к «дешевым деньгам» и затруднив восстановление экономики. Опасения относительно подорожания кредитования уже негативно сказываются на росте бирж после периода их рекордного роста в феврале. Да и сам Пауэлл не рассчитывает в этом году на возвращение рынка труда на допандемийный уровень, так что меры по сдерживанию инфляции сохранятся длительное время. К тому же по мере возобновления работы предприятий будет расти спрос, что тоже приведет к росту инфляции. Даже это не совсем убедительное заявление звучит обнадеживающе. Ранее ФРС предупредила, что риски банкротств американских компаний остаются значительными, даже если экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией. И выразила большую обеспокоенность в связи с высокой закредитованностью крупного и малого бизнеса - риски неплатежеспособности остаются очень значительными. Не помогут улучшить ситуацию и большие остатки денежных средств на счетах предприятий, и низкие процентные ставки, и возобновление экономического роста. И тот же Пауэлл считает, что американскому рынку понадобится много лет, чтобы восстановиться и вернуться к допандемийным показателям (ВВП США в 2020 году рекордно упал с 1946 года на 3,5%). Власти США действительно закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную катушку. Потребители накопили «ковидные» деньги, и вот-вот начнут их тратить. А впереди новый двухтриллионный пакет стимулов от Байдена. И сложившиеся условия грозят перерасти в гиперинфляции, хотя Федрезерв и уверяет, что все в пределах нормы. Но на антикризисные меры уже потрачено больше 9 трлн долларов, которые просто напечатали. С июня темпы роста денежной массы не опускались ниже 22% годовых — самый высокий показатель за всю историю. И такой выброс ничем не обеспеченных купюр подстегнул инфляцию. А ФРС меняет целевое значение: «в среднем 2%» вместо предыдущих просто «2%», чтобы не поднимать ключевую ставку. И если ФРС продолжит в том же духе, возможны риски гиперинфляции.