Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 04:25

В это раннее весеннее утро ничто не предвещало победных реляций армянских спецслужб. Особенно после нового провала в Аскеране. Хотя… Ведь скоро наступят мартовские иды. В воздухе пахнет не весной, а кровью. Ранним весенним утром армянские спецслужбы запустили через свои засоленные «сливные бочки» в соцсетях весьма занимательную информацию о разоблачении азербайджанского шпиона в ереванском представительстве ООН. Причем прямо в центре Еревана! Ух ты! За годы правления Саргсяна в Азербайджане привыкли к запускам подобных «дезинформационных бомб», а в последние годы в сводке армянского СНБ подобные сообщения почти не всплывали. И вдруг с ранней зарей над Араратом, словно ранняя проповедь за Арафатом прозвучало сообщение о разоблачении азербайджанского шпиона. Но информационную бомбу вплели не в сводку, а подали в виде ненавязчивого сообщения телеграммной сети.

Азербайджанской Мата Хари в Ереване оказалась необычная британская подданная Марин Кларк-Хаттинг. Самое парадоксальное в этой истории: глава азербайджанской резидентуры в Ереване являлась представителем Детского фонда ООН, то есть ЮНИСЕФ в Армении. И как убеждают армянские бойцы невидимого фронта, Кларк-Хаттинг, которая занималась проблемами армянских детей, по совместительству была тайной радисткой не только азербайджанских, но и британских спецслужб. Конечно же, это сообщение неформальных армянских источников информации можно было воспринять за злую шутку… Ведь без ребят из СНБ нет побед в политборьбе! Не злая шутка, а замыленная активка спецслужб. С кем не бывает? Ну, пошутили и хватит. К тому же, британцы своим пресловутым «вето» на Совбезе ООН наступили на больную мозоль Пашиняна. Поквитались, и прошло. Но дальнейшие шаги Еревана продемонстрировали всю серьезность нешуточных намерений армянского правительства. Не с Азербайджаном, не тем более с Британией никто шутить в Ереване не собирался. Спустя несколько часов раздалась и художественно-официальная декламация с балкона Республиканской площади. Ереван прекратил полномочия представителя Детского Фонда и выдворил британскую гражданку с территории Армении. Неужели правительство Пашиняна официально объявило мисс Кларк-Хаттинг в шпионской деятельности? Нет, конечно, иначе бы потребовали вещдоки, явки, шифрограммы. Ведь Пашинян выдворяет из Еревана не спецпредставителя Абхазии или посла непризнанного Тибета, а сотрудника ООН и подданную пресвятейшей британской королевы. Армянские власти объявили свой вердикт: «Стиль работы Кларк-Хаттинг не отвечал принципам сотрудничества». Какого сотрудничества? И с кем? Что же вменяют в вину Марин? Шпионаж? Простите, но что же такого серьезного в Ереване могла добыть для азербайджанских, не говоря для элитарной МИ-6, чиновник ООН, ответственный за борьбу с детской и материнской смертностью, а также благоустройством армянских детишек? Во-первых, у представителя ЮНИСЕФ нет доступа к секретной информации, ее не может быть по определению. Контакты заканчиваются на дошкольном возрасте. Но допустим, детский инспектор ООН все же завербовала какого-то армянского чиновника в Генштабе, либо в СНБ, на худой конец в приемной Араика. Как там называлась знаменитая спецоперация Штази? «Ромео»? Допустим, очаровательная Марин заставила нелицеприятного Араика перевоплотиться в Ромео? Ну что за ахинея, не так ли? Ведь что же такого любопытного, неведанного Лондону и Баку, армянские спецслужбы, тем более плюшевый Араик могли рассказать Кларк-Хаттинг, особенно после разгромного поражения и капитуляции Армении в недавней карабахской войне?

Если бы Армения увлеклась обогащением урана, как в Иране, азербайджано-британские щупальца могли бы подкрасться к ядерным реакторам и заполучить сокровенную информацию. Но Армении до урана так же далеко как до Турана. Что еще? Дислокация военных подразделений? Но ее можно увидеть в примитивных поисковых компьютерных программах, не говоря о космических возможностях Азербайджана. Что еще? Добраться до потайных планов, расчетов и мозговых извилин армянского правительства и Пашиняна? Но для этого не требуются шпионы. Все на поверхности, как сообщает армянское радио: в Ереване царит бардак, а оппозиция блокируют все подходы к парламенту. Пашинян не способен раздумывать над военно-политической акцией возмездия в силу элементарной причины – армянская армия, судя по признанию самого Генштаба, полностью разгромлена. На самом деле «разоблачение» детского инспектора – британской подданной мелкий комариный укус оскорбленного в чувствах униженного Еревана, подавленного широчайшей поддержкой Лондона в стенах ООН в пользу Азербайджана в период карабахской войны. Пашинян не может проглотить горькую пилюлю. Вот он ее и выплюнул. Выплеснул воду вместе с ЮНИСЕФ. Хотя, элегантной Марин еще сильно повезло, ведь в пылу эмоций и неприязни ее вполне могли обвинить и в тиражировании детской порнографии или в популяризации педофилии в Армении. Так, подленько, чисто по-армянски. Вот это обвинение стало бы более правдоподобным и по служебной части. А как же восприняли в Лондоне и Нью-Йорке разоблачение азербайджано-британского совместного шпиона в Ереване, который тем и занят, что в пылу маниакально-депрессивного психоза – поствоенной пораженческой травмы ломает одни стулья за другими? Пашинян, конечно же великий либераст, но зачем стулья ломать? В Лондоне в свойственной жителям Туманного Альбиона рассудительной и хладнокровной манере развели руками. А вот в штаб-квартире ООН злая шутка армянских властей вызвала свирепый гнев. Американцы плохо понимают говорящих на ломанном аглицком политиков, жаждущих насолить британцам из злости. Вечерние армянские газеты испортили настроение Пашиняну. Как сообщило издание Спутник, аффилированное с «Марго иди Долму готовь», в ООН опровергли обвинения, назвав их безосновательными.

"Обвинения в адрес Марин Кларк-Хаттинг безосновательны, и мы будем активно ее защищать", — заявил oфициальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник. Также, по словам Дюжаррика, ЮНИСЕФ и правительство Армении договорились о завершении миссии Марин Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении в этом месяце. Ее командируют в другое место. Дюжаррик назвал Кларк-Хаттинг высококвалифицированным профессионалом. Напомним, эту новость растиражировало агентство Маргариты Симоньян в Ереване. Нагадив вокруг всех кремлевских башен безбашенная армянская власть вошла в непримиримую конфронтацию и с самим Западом.