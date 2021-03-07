Керамическая чаша с блошиного рынка оказалась сокровищем XV века

Согласно сообщению, охотник за антиквариатом наткнулся на эту редкую вещь на гаражной распродаже в районе Нью-Хейвена (город в штате Коннектикут), а позже отправил ее фотографии экспертам аукционного дома Sotheby's.

Житель американского штата Коннектикут купил антикварную чашу XV века на блошином рынке. Покупка обошлась ему всего в 35 долларов. Insider пишет, что керамическая чаша оказалась произведением искусства XV века.

Специалисты по китайскому искусству и керамике, взглянув на снимки, сразу поняли, что перед ними "что-то особенное". После подробной экспертизы они подтвердили, что чаша была создана в начале 1400-х годов, во время правления императора Чжу Ди.

Чашу диаметром 16 сантиметров украшает орнамент в виде бутонов лотоса и куриного сердца — неотъемлемых элементов, присущих керамике времен династии Мин. Всего в мире сохранилось шесть таких чаш, причем подобной в США больше нет. Две находятся в Музее императорского дворца в Тайбэе на Тайване, еще две — в музеях Лондона, а одна — в Национальном музее Ирана. Пока неизвестно, как такая реликвия попала на барахолку и в принципе оказалась в Коннектикуте.

В Insider отмечают, что чаша будет продана 17 марта в Нью-Йорке на торгах Sotheby's. Стартовая цена лота составляет 300-500 тысяч долларов.