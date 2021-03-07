Мошенники похитили миллионы из программы помощи бизнесу

Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Об этом сообщило министерство экономики Германии, объяснив эту вынужденную меру обнаружением большого числа мошенничеств при выплатах.

"В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены", - говорится в сообщении министерства, передает Дойче велле.

Ранее об этих мошенничествах сообщило Business Insider. По данным издания, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и затем оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от действий мошенников Business Insider оценивает в миллионы евро.