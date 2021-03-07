Франция впервые проводит военные учения в космосе

Военнослужащие Франции впервые в истории страны приступили к учениям в космосе, сообщает местная газета Les Echos.

Учения носят название AsterX в честь французского спутника Asterix, который был запущен в 1965 году. В них также принимают участие Космические силы США и космические агентства Германии. Маневры продлятся до пятницы, 12 марта.

В процессе учений будет осуществлена проверка возможностей реагирования соответствующих подразделений на потенциально опасные события, такие как обнаружение в космическом пространстве угрожающих объектов или спутников-шпионов.

СМИ напоминает, что командование космических сил Франции было создано в 2019 году. В период 2019-2025 гг. его финансирование должно достигнуть объема в $5 млрд, а штат - 500 человек.