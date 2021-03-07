Вице-президента Ирана арестовали за оскорбление Хомейни

Вице-президент и глава Организации по охране окружающей среды Ирана Иса Калантари приговорен к 4 месяцам лишения свободы за оскорбительные высказывания в адрес лидера революции Аятоллы Хомейни.

Как сообщает "Анадолу" со ссылкой на информагентство Tasnim, суд также постановил отстранить Калантари от политики на два года.

Кроме того, вице-президента обязали выплатить штраф в размере 4 млн туманов (около 164 долларов) за заявления, не отражающие действительности и вводящие общественность в заблуждение.