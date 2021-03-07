Столтенберг: Турция - важный союзник НАТО

Турция является важным союзником НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "Вы можете увидеть это, если просто посмотрите на карту", - сказал глава альянса, выступая на видеоконференции на тему "Адаптация НАТО", организованной Центром международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета. Об этом сообщает Anadolu.

Комментируя споры вокруг закупки Анкарой российских ЗРК С-400, Столтенберг отметил, что "разногласия между союзниками по НАТО не являются чем-то новым". "НАТО - хорошая площадка для обсуждения таких разногласий, проблем и поиска их решений", - пояснил глава Североатлантического альянса.

По его словам, до сведения турецкой стороны доведены “озабоченности” партнеров по НАТО по таким вопросам, как С-400, Восточное Средиземноморье и миграция. "Но мы также понимаем, что Турция - это важный союзник. Вы можете увидеть это, если просто посмотрите на карту", - сказал Столтенберг.

В числе факторов, обуславливающих значимость Турции для блока, он назвал наличие границы с Сирией и Ираком, вклад Анкары в борьбу с террористической организацией ИГИЛ, а также инфраструктуру страны и расположенные на ее территории аэродромы.