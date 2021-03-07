Здесь к услугам гостей как быстрое и качественное обслуживание в зале, так и МакАвто - удобная возможность сделать свой заказ, оплатить и получить его, не выходя из машины. Также в новом ресторане McDonald’s представлен уже полюбившийся жителям Баку и гостям столицы удобный способ осуществления заказов - интерактивный киоск самообслуживания, с помощью которого посетители на сенсорном экране оформляют заказ, производя оплату с помощью банковской карты или наличными при получении его на кассе.

В ближайшее время в Сумгаите будет доступна и McDelivery - услуга McDonald's по доставке еды прямо до двери заказчика. Новый ресторан McDonald’s в Сумгаите стал вторым открывшимся за март заведением этой сети в Азербайджане. 2 марта McDonald’s начал работу в Бинагадинском районе Баку, расположившись по адресу: улица Шовкет Мамедовой, 2, где к услугам гостей заведения предоставлено обслуживание в зале, МакАвто и McDelivery.

Отметим, что открытие новых ресторанов McDonald’s означает создание множества рабочих мест. О том, сколько человек получило работу в новых ресторанах сети, директор по связям с общественностью компании McDonald’s Azerbaijan Эмиль Гусейнов сказал: «Несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса, наша компания продолжает развиваться и открывает новые рестораны на территории Азербайджана. За прошедшую неделю было открыто 2 новых ресторана - в Бинагадинском районе Баку и городе Сумгаит.Особо подчеркну, что это первый McDonald’s в Сумгаите - мы очень рады, что, открывая ресторан, становимся частью развития инфраструктуры этого города».