Оппозиция заявила, что продолжит блокаду парламента Армении

Протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил представитель армянского оппозиционного "Движения за спасение родины" Ишхан Сагателян, добавив, что в 16:00 планируется провести крупный митинг.

Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

"Ночью наши граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов…. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание. Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку Пашиняна" - приводит РИА Новости слова Сагателяна.