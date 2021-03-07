Маск стал богаче на $25 миллиардов

Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов - это рекордный рост за один день, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джефа Безоса, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов.

В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.