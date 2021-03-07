Президент Армении оспорил закон, по которому уволили главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде закон "О военной службе и статусе военнослужащего", поводом для обращения в КС стала инициатива премьера об увольнении главы Генштаба, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта.

"Президент республики обратился в КС для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об отставке начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных, правовых процессов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.

В заявлении отмечается, что постановления Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на принятые ранее решения, текущие и дальнейшие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в контексте трактовки и применения указанного закона.

"Президент надеется, что принятие быстрого решения Конституционным судом обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризисной ситуации", - говорится в сообщении.