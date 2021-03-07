Больше половины заразившихся COVID в Азербайджане приходится на Баку
В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 52,5%.
Как сообщает сайт koronavirusinfo.az, число случаев заражения коронавирусом в центральных районах Азербайджана составляет 13,1%, в Апшеронском районе - 12,9%, Гянджа-Газахском регионе - 8,1%, в Шеки-Загатальском - 3,3%, Губа-Хачмазском - 3,0%, в Ленкорани - 2,8%, в Горном Ширване - 2,5%, в Верхнем Карабахе - 1,4%.
По последней статистике, в Нахчыване случаи заражения составляют 0,04%, число зараженных коронавирусом, прибывших из-за рубежа, - 0,4%.