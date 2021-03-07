Чавушоглу: «Нефть и газ с месторождения «Достлуг» планируется транспортировать в Турцию»

Турецкие компании готовы к сотрудничеству в сфере разработки месторождений нефти и газа в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают турецкие СМИ.

Он высоко оценил достигнутую между Азербайджаном и Туркменистаном договоренность о совместной разработке месторождения "Достлуг" на Каспии.

По его словам, стороны проинформированы о намерении турецких компаний сотрудничать в этом направлении. "Нефть и газ с этого месторождения планируется транспортировать в Турцию", - сказал Чавушоглу.