Назван лучший продукт для защиты от рака

В большинстве диет, рекомендуемых для профилактики рака, есть брокколи, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, — там будет брокколи», — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия1».

Среди специй и приправ, по его словам, наиболее полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков — зеленый чай.

Также медик посоветовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопен — вещество, предотвращающее некоторые виды онкозаболеваний, в частности рак простаты.