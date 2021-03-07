В Киеве заявили о новом плане по Донбассу

Украина подготовила план урегулирования конфликта в Донбассе совместно с Германией и Францией, Киев ожидает реакции России на этот план, заявил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает агентство "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права", - цитирует ТАСС Ермака.

"Подчеркиваю, план мирный - на столе... и мы очень ожидаем такой же позиции со стороны РФ", - заявил глава офиса украинского президента.

По словам Ермака, если Россия не согласится с предложенным Украиной планом, это "означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Ермак добавил, что по мнению украинской стороны, в случае согласования этот план может стать основой для дорожной карты, направленной на установление мира в Донбассе, реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий и проведение местных выборов.

Глава офиса Зеленского надеется, что этот план станет "предметом мощного обсуждения через неделю - две" во время видеоконференции в "нормандском формате".

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил ранее, что Украина предложила План совместных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. По утверждению Кравчука, этот план полностью соответствует не только духу, но и букве минских соглашений.