Глава МИД Венгрии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в формате видеоконференции министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в формате видеоконференции министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.
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