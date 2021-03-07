Бывший зек украл из здания исполнительной власти компьютеры
Сотрудники Исмаиллинского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в краже, сообщает шекинская региональная группа пресс-службы МВД.
Из административного здания исполнительной власти села Джулян Исмаиллинского района неизвестным лицом или лицами был похищен компьютерный набор стоимостью 1700 манатов.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержан житель района, ранее судимый Исрафил Ализаде по подозрению в краже. Похищенные компьютеры были найдены в его доме в селе Гушенджа и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.
Проводится расследование.