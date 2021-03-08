Десятки иностранных компаний принесли извинения Азербайджану

Некоторые иностранные компании, занимавшиеся незаконной деятельностью на азербайджанских землях в период их оккупации, принесли извинения официальному Баку. Об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2020 год.

Отмечается, что с 2014 по 2020 год представители 51 зарубежного юридического лица посетили оккупированные территории Азербайджана.

Они направили Азербайджану соответствующее обращение с извинениями в связи с незаконной деятельностью на этих территориях.

Компании также взяли на себя обязательство не предпринимать в будущем подобных незаконных действий.