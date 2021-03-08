Власти Афганистана и талибы встретятся в Турции

Встреча по афганскому урегулированию состоится 27 марта в Турции, в ней примут участие и талибы, сообщили источник РИА Новости, близкий к движению "Талибан".

Ранее телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на источники, что конференция под эгидой ООН по вопросам мирного урегулирования между правительством Афганистана и талибами может состояться в Турции 27 марта.

"Представителям "Талибана" были направлены приглашения на встречу в Турции. Сначала имелись некоторые оговорки, но теперь подтверждено, что делегация будет присутствовать", - заявил источник.

Другой источник, близкий к талибам в Кабуле, сообщил РИА Новости, что несколько политических и гражданских активистов, "друзей и сторонников" движения, которые связаны с мирным урегулированием, уже получили турецкие визы. Двое из них приехали в Турцию, другие готовятся к поездке.

Высший совет национального примирения и Совет национальной безопасности Афганистана уже подтвердили, что примут участие во встрече.