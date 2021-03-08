Армянский экотеррор продолжается: массовая гибель рыб в реке Охчучай

Во время очередного мониторинга, проведенного с целью экологической оценки освобожденных от оккупации земель на протекающей по территории Зангиланского района реке Охчучай, была обнаружена гибель более 500 форелей и других рыб.

Как сообщают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в изъятых в реке образцах реки было обнаружено многократное превышение нормы меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и др. подобных тяжелых металлов.

Результаты мониторинга и анализов, а также факты массовой гибели рыб в реке в очередной раз доказали загрязнение реки токсичными отходами действующих на территории Армении Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского комбината по очистке медных руд.