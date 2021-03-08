Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК.

Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке Сбербанка, рассказал источник в полиции.

ТД «Интерторг» ранее управлял сетями SPAR и «Народная семья».

Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1 процент уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».

Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Компания прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины.