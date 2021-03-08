Apple сократит производство iPhone

Корпорация Apple планирует сократить примерно на 20% производство новых смартфонов iPhone в первой половине текущего года. Об этом сообщил японский журнал Nikkei со ссылкой на источники.

Отмечается, что в конце прошлого года компания заказала подрядчикам детали для производства около 96 млн гаджетов iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE в течение первой половины 2021 года, но теперь в планах выпустить лишь 75 млн телефонов. При этом некоторых подрядчиков попросили на некоторое время заморозить выпуск составляющих для модели iPhone 12 mini или заняться производством компонентов для iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Согласно экспертам, спрос среди покупателей на iPhone 12 mini оказался ниже, чем предполагали в Apple, из-за проблем с аккумулятором и маленького экрана.

Кроме того, компания перенесла срок начала массового производства двух новых моделей ноутбуков MacBook с мая на вторую половину текущего года.