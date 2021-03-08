Жителей Масаллы и Баку задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Масаллинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержан житель района С.Гусейнли. При нем в целлофановом пакете обнаружили 1 кг 70 г метамфетамина.

В ходе продолжения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителей Баку и Масаллы - Э.Абасова и Ю.Бабаева соответственно, у которых нашли более трех граммов опиума и около 20 г метамфетамина.

Проводится расследование.