Оник Гаспарян пытается оспорить решение Пашиняна в суде

Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, чьи полномочия были прекращены 9 марта, обратился в Административный суд с целью оспорить решение премьера о снятии его с занимаемой должности. Sputnik Армения сообщает, что об этом говорится в послании генерала, опубликованном на странице начальника отдела информации ГШ ВС Армении Самвела Асатряна в Facebook.

По словам Гаспаряна, официальный сайт правительства Армении 10 марта опубликовал заявление премьер-министра о том, что начальник Генштаба ВС Армении по закону считается уволенным с должности.

"С целью обеспечения в Армении верховенства Конституции и права, а также реализации силы исключительно на основании права я обратился в Административный суд. Свою службу родине и армянскому народу я продолжу в ином статусе", - заявил Гаспарян.