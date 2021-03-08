Из-за коронавируса в Баку закрылись еще две школы

Деятельность бакинских средних школ №№274 и 320 будет продолжена в форме дистанционного обучения. Как сообщили в Управлении образования Баку, у четырех учителей школы №274 выявлен коронавирус.

Согласно сообщению, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии школа на 14 дней переведена на дистанционное обучение.

В целях предотвращения заражения COVID-19 учащихся и коллектива школы №320, временно функционирующей в административном здании школы №274, обучение в этой школе две недели будет проводиться в дистанционной форме.