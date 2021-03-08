МИД России о ситуации в Армении

Ситуация в Армении - это внутреннее дело этой страны, Россия заинтересована в том, чтобы обстановка там нормализовалась как можно скорее. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Рассматриваем это как внутреннее дело Армении. Мы не вмешиваемся в эти процессы, которые там происходят, и не занимаем ничью сторону, - сказал он. - Хотим, чтобы ситуация быстрее нормализовалась, поскольку это будет на пользу всем".